Demre'de hortum seralara zarar verdi

ANTALYA - Demre'de dün saat 20.30 sıralarında başlayan yağmurun ardından rüzgar etkisini gösterdi. Saat 22.00 sıralarında ise denizde hortum oluştu. Denizden Büyükkum Mahallesi'ne doğru hareket eden hortum, sahile yakın noktada bulunan Mehmet ve Ahmet Matar ile Şerife Kahya adlı üç kardeşe ait yaklaşık 6 dönümlük seranın plastik örtüsünü uçurdu. Ardından komşuları Hüseyin Karaduran'ın yaklaşık 4 dönüm serasının plastik örtüsünü parçalayan hortum, daha sonra etkisini yitirdi. Plastik örtüsü parçalanan 10 dönümlük seradaki domateslerde, fazla bir zarar olmadığı öğrenildi. Seralardan 3 dönümünün sigortalı olduğu ve sera sahiplerinin plastik örtünün değiştirilmesi için çalışma başlattığı belirtildi.



Matar kardeşlerin serasında çalışan Mustafa Özkan, "Saat 10.00 sıralarıydı. Yağmur kuvvetliydi. O anda rüzgar da vardı. Sonra hortum çıktı. Naylonlarımızı sıyırdı. Ondan sonra halk geldi, belediye başkanı geldi baktı. 'Gece yapacak bir şeyimiz yok' dediler. Ona göre sabahı değerlendirdik. Şimdi işte ekip gelirse çalışma yapacağız" dedi.