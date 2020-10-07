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DEHŞET ODASI!

Şanlıurfa’da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 10:21
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DEHŞET ODASI!

Olay, Direkli Mahallesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti. 3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

SANLIURFA’DA SURIYE UYRUKLU IMAM NIKAHLI ESINI 5 GUN BOYUNCA BIR ODAYA KAPATIP ZINCIRLE DOVUP KERPETENLE TIRNAKLARINI SOKEREK, ISKENCE YAPAN KOCASI I.A., POLIS OPERASYONUYLA YAKALANARAK GOZALTINA ALINDI. VUCUDUNUN BUYUK BOLUMUNDE DARP IZLERI VE EZIKLER BULUNAN KADIN YOGUN BAKIMA ALINDI.FOTO:SANLIURFA-DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınIşkenceŞanlıurfaSuriye
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