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Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi yapılar, define avcılarının kaçak kazılarıyla tahrip edildi. Roma dönemine ait kaya mezar kabartmalarının bulunduğu bölgede derin çukurlar kazılırken, bazı tarihi eserlerin üzerine ise sprey boyayla yazılar yazıldı.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:37
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Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı

Korkuteli'ye bağlı Kozağacı Mahallesi'nde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait birçok tarihi eser bulunuyor. Bölgede Roma dönemine ait kaya mezarlar, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülen mezar anıtı kabartmalarına çokça rastlanıyor. Pek çok kişi tarafından bilinmeyen tarihi alan, az da olsa yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

TARİHİ KABARTMALAR PARÇALANDI

Tarihi alanın en büyük sorunu ise kaçak kazı yapan define avcıları. Bölgeye gelen defineciler, burada bulunan binlerce yıllık tarihi eserleri tahrip edip, alanı talan ediyor. Dağların üzerindeki birbirinden farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı. Bir kabartma tamamen parçalanırken, yerinde ise sadece küçük parçaları kaldı.

DERİN ÇUKURLAR KAZDILAR

Define avcıları kaçak kazıları, çoğunlukla bölge kış aylarında kar altında kalınca yapıyor. Tarihi alanda onlarca kazılmış ancak üzeri toprakla kapatılmış nokta bulunuyor. Tarihi kabartmaların önlerine ise define avcıları tarafından inşaat malzemeleriyle 6 metreyi bulan derin çukurlar kazıldı. Bazı tarihi eserlerin üzerlerine sprey boyayla isimler yazıldığı, bazılarının üzerlerine de taşlarla kazıldığı görüldü.

BÖLGE HALKI TEPKİ GÖSTERİYOR

Bölge halkı, tarihi alana define avcıları tarafından zarar verilmesine tepki gösteriyor. Kozağacı Mahallesi sakinlerinden Murat Akar, “Köyümüze dışarıdan gelen tarihi eser kaçakçıları, bu eserleri parçalıyor. Buralarda kaçak kazılar yapıyorlar. Önlerine 5-6 metrelik çukurlar kazıyorlar. Gördüğümüzde ihbar ediyoruz, jandarma bu kişileri yakalıyor. Tüm çabalara rağmen bu durumun önüne geçilemiyor. Buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Tarihimiz talan oluyor, bölgenin koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKorkuteliDefineEser
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