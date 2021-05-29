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DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi

SURİYE'nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ’a ait hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 1 Türk güvenlik görevlisi ile 1 Suriye yerel polisi tedavi için Türkiye’ye getirildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:36
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DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi

Bugün akşam saatlerinde El Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ’a ait hücre evine Suriye yerel polisi ile Türk güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonu fark eden DEAŞ’lı teröristin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 Suriye yerel polisi şehit oldu. Patlama esnasında 1 Türk güvenlik görevlisi ile 3 Suriye polisi yaralandı. Türk güvenlik görevlisi ile durumu ağır olan Suriye yerel polislerinden biri bölgeden tahliye edildikten sonra tedavi edilmek üzere Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeEl BabTerörOperasyonDeaş
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