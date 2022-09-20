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Datça'da kum zambakları çiçek açtı, ilçe halkı korumaya aldı

20 Eylül 2022 Salı 14:50
Datça'da kum zambakları çiçek açtı, ilçe halkı korumaya aldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 11 aylık bekleyişin ardından kum zambakları tekrar çiçek açtı. Datça'da yaşayanlar, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının etrafını taşla çevirip korumaya aldı.

Datça ilçesindeki iki kilometrelik Palamutbükü sahilinin sadece 50 metrelik küçük bir bölümünde bulunan kum zambakları, 11 aylık bekleyişin ardından tekrar çiçek açtı. Deniz kenarındaki taşlık alanlarda eylül-ekim ayları arasında 1 ay süreyle açan kum zambakları, her yıl olduğu gibi doğaseverler tarafından üzerlerine basılmasını önlemek amacıyla, etrafları taşlarla çevrilerek korunmaya alındı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor.

'DİKKAT ÇEKMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Datça'da yaşayan Ali İhsan Özlü (72), kum zambaklarının sezonun en güzel zamanı olan eylül ayı ortalarında açtığını hatırlatarak, "Eğer üzerlerine basılmaz veya birileri tarafından koparılmazlarsa, kum zambaklarının ekim ayı ortalarına kadar yaşama şansları var. Sonra bir dahaki seneye kadar kayboluyorlar. Hiç olmazsa bir ay rahatça açabilecek ortam sağlamalıyız ki, güzelce açsınlar kokularını dilediğince çevreye yaysınlar" dedi.

Palamutbükü sahilindeki kum zambakları sayısının son yıllarda hızla azaldığını söyleyen Özlü, "Çocukluğum burada geçti. Eskiden, sahilin pek çok yerinde kum zambaklarını görmek mümkündü. Üzülüyorum. Küçükken buralara geldiğimizde her taraf bembeyaz kum zambakları olurdu. Maalesef şu an nesli tükeniyor. Eskiden zevkle bakardık, bize heyecan veriyordu.

Şimdi ise, sadece 500 metrekarelik bir alanda var ve onların da dikkatsizce ayak altında ezilmelerini önlemek için etraflarına taşlar koyarak, dikkat çekmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Geçmişten günümüze bir miras olan kum zambaklarını, gelecek nesillere emanet edebilmek için hep birlikte korumalıyız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaKum Zambakları
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