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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

21 Ekim 2021 Perşembe 13:18
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Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinden hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Denizi'nde bugün saat 11.13 sıralarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi ile kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı Mahalleleri'nden de hafif şekilde hissedildi. Datça'ya 189.6 kilometre mesafede, 15 kilometre derinlikte meydana gelen deremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

Son Güncelleme: 21.10.2021 14:17
Anahtar Kelimeler:
DatçaDeprem
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