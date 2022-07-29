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Darbedilen kadın otobüs şoförü: İnatla işimize, mesleğimize sarılmamız lazım

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, durak harici yolcu almadığı için darbedilen şoför Burçin Akça'ya, kullandığı otobüse binerek çiçek verdi. Soyer'e teşekkür eden Akça, "Hayatta her şey başımıza gelebiliyor. Ama bizim tüm bunlara inat işimize, mesleğimize sarılmamız lazım" dedi.

29 Temmuz 2022 Cuma 10:51
Darbedilen kadın otobüs şoförü: İnatla işimize, mesleğimize sarılmamız lazım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki gün çalıştığı hatta durak harici yolcu almadığı için yumruk atılan kadın şoför Burçin Akça'ya sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Soyer, Burçin Akça'nın kullandığı 253 numaralı otobüse 9 Eylül Rektörlüğü'nün karşısındaki duraktan binip, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Akça ise yolcuların arasında gördüğü Belediye Başkanı Soyer'e teşekkür etti.

'İNŞALLAH YÜZÜN HEP GÜLSÜN'

Burçin Akça'ya çiçek veren Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İnşallah yüzün hep gülsün. Bir daha da böyle kötü bir olay yaşamamanı temenni ediyorum. Kalbimiz seninle" dedi. Soyer, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü belirterek, "Seni şimdi böyle görünce içim rahatladı. Çok mutlu oldum. Ailen de çok üzülmüştür. Senin çalışma azmini, hırsını, sevgini etkileyecek diye üzülüyordum ama görüyorum ki; bunlar seni yıldırmamış. Dirayetli duruşun çok kıymetli. Ne yapman gerekiyorsa; yaptın" diye konuştu.

Şiddetin her türlüsüne karşı çıktıklarını ve mücadele ettiklerini ifade eden Soyer, "Bir kadın çalışanımıza yönelik saldırıya asla sessiz kalamazdık. Hukuki desteğimizle kurumsal olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

MESLEĞİMİZE SARILMAMIZ LAZIM'

Burçin Akça ise "Bütün meslektaşlarım hepsi bana sahip çıktı. Size ve bütün belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hayatta her şey başımıza gelebiliyor. Ama bizim tüm bunlara inat işimize, mesleğimize sarılmamız lazım. Bu benim mesleğim ve bunu yapmak zorundayım" dedi.

ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförünü darbeden G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
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