Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satışa çıkarıldı
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

BURSA'da, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

01 Ocak 2021 Cuma 09:57
6 Okunma
Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözeğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YılbaşıEğlenceDansözPolisBaskınKoronavirüsPandemiBursaNilüfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Sessizliğe bürünen Antalya, turistlere kaldı
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi
Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi
Kayseri’de, kısıtlama sessizliği
Kayseri’de, kısıtlama sessizliği
Kartepe'de yeni yıla karsız girildi
Kartepe'de yeni yıla karsız girildi
Adana’da sahte içki operasyonu
Adana’da sahte içki operasyonu
Körfez'de sanayi tesislerine yakın riskli alandaki konutlar taşınacak
Körfez'de sanayi tesislerine yakın riskli alandaki konutlar taşınacak
Bahçesaray'da 2 metre karda ekiplerin yoğun meaisi
Bahçesaray'da 2 metre karda ekiplerin yoğun meaisi
Karabağlar'da bozuk yol eleştirisi
Karabağlar'da bozuk yol eleştirisi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi
İHA üssünde Mehmetçik, yeni yıla görev başında girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma