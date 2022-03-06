Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dağ keçisi türü 'şamua'lar, Tunceli’de görüntülendi

DÜNYADA görüntülenmesi en zor olan dağ keçileri familyasında yer alan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan şamua, sürü halinde Tunceli'de objektiflere takıldı. Şamuaları görüntülemeyi başaran Akın Gedik, "İlimizin her bölgesinde dağ keçileriyle karşılaşmak çok kolay fakat şamualar öyle değil. Görülmesi neredeyse imkansızdır. Yıllardır bölgede yaban hayatını ve doğal güzellikleri fotoğraflarım. Şamuaların sadece Munzur Dağları'nda ve Pülümür'ün Hel Yaylası'nda var olduğunu biliyorum" dedi.

06 Mart 2022 Pazar 12:37
Dağ keçisi türü 'şamua'lar, Tunceli’de görüntülendi

Tunceli, zengin doğası, endemik türleri, fauna ile florası ve yaban hayatı zenginliği ile dikkat çekiyor. Türkiye'de çok az bölgede varlıkları bilinen ve popülasyonu oldukça düşük olduğu için Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan 'şamua' olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, soğuğu sevdiği için geçen yıl kuraklık nedeniyle zirvelerden inememişlerdi. Karlı zirvelerde gruplar halinde gezen şamualar bu yıl, Munzur Dağları'na tırmanış yapan Doğa Fotoğrafçısı ve Dağcı Akın Gedik tarafından görüntülendi.

'GÖRÜLMESİ NEREDEYSE İMKANSIZDIR'

Şamuaların duyuları çok hassas olduğu için bir kayanın arkasında kendini kamufle ederek 2 kilometre öteden görüntülemeyi başaran Akın Gedik, "İlimizin her bölgesinde dağ keçileriyle karşılaşmak çok kolay fakat şamualar öyle değil. Görülmesi neredeyse imkansızdır. Yıllardır bölgede yaban hayatını ve doğal güzellikleri fotoğraflarım. Şamualar sadece Munzur Dağları'nda ve Pülümür'ün Hel Yaylası'nda var olduğunu biliyorum. Geçen yıl ülke genelinde kuraklık vardı. Şamualar da yüksek ve karlı zirveleri sevdiği için geçen yıl kuraklıktan dolayı aşağılara inmemişti. Fakat bu yıl yoğun kar yağışından dolayı zirvelerden beslenmek için indiler. Ben de onları görünce kendimi kamufle ederek görüntüledim ve rahatsız olmasınlar diye bölgeden ayrıldım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliPürümürDağ KeçisiKeçişamua
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 137 bin hap ele geçirildi
Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi 137 bin hap ele geçirildi
17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
17 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ankara'da 3 cinayetin firari faili saklandığı gizli bölmede yakalandı
Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı
Ukraynalı kadın ve çocuklara Kuşadası kucak açtı
Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti
Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
Sokakta tartıştığı husumetlisini öldürüp intihar etti
Kadınlar topuklu ayakkabılarıyla yarıştı
Kadınlar topuklu ayakkabılarıyla yarıştı
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma