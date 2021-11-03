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CUMHURİYET'İN ÜRETEN KADINLARI BULUŞTU

Bursa'nın 17 ilçesinde üretim yaparak hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan 32 kadın kooperatifi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bursa Üreten Kadınlar Buluşması"nda el emeklerini sergileme fırsatı buldu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 20:55
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CUMHURİYET'İN ÜRETEN KADINLARI BULUŞTU

NEDRET HOTUN

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk kadınlarının, dünyanın en cefakar ve fedakar kadını olduğunu vurguladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerinin taleplerinin karşılanması noktasında bugüne kadar her türlü desteği sağladıklarını Aktaş, "Bütün bu yapılanlara genel olarak baktığımızda şu ana kadar kadın kooperatif ve derneklerime yaklaşık 2 milyon liralık bir destek sağlanmış olduk. Bursa'da faaliyet gösteren kooperatif ve derneklerimizin ürettiği ürünlerin internet aracılığıyla Türkiye geneline hatta dünyaya satılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ‘Üreten Kadınlar Buluşması’na Bufsad olarak fotoğrafçı 36 kadın üyemizin hazırlamış olduğu ‘El Emek Kadın’ konulu sergimizle katılmanın heyecanını duyuyoruz’ dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bursa29 EkimCumhuriyet BayramıBursa Üreten Kadınlar BuluşmasıNEDRET HOTUN
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