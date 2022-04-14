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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na gelip, Mehmetlik ile iftar yaptı.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Bakan Akar ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi. Birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş- er yemekhanesine geçti. Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftar yaptı.

Öte yandan, Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont giymesi ve üzerinde 'Cumhurbaşkanı' yazan şapka takması dikkat çekti.

İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İpek Yolu Caddesi'nde bir pastaneyi de ziyaret eden Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi. Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanMilli Savunma BakanıHulusi AkarTSKYüksekovaMehmetçikIftar
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