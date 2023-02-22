Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.143,54
ALTIN
1.116,12
DOLAR
18,88
STERLİN
22,87
EURO
20,13
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B...
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi...
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
TED Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim...
TED Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
TED Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Çorum'da arkadaşlar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

22 Şubat 2023 Çarşamba 11:21
Çorum'da bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'ndeki boş arsada Burak İ. (24), Osman E.B. ve Mücahit G. arasında bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Burak İ, pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Burak İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Burak İ'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından Burak İ'ye ait hafif ticari araçla kaçan Osman E.B. ve Mücahit G'yi kısa sürede yakaladı. 
Araçta yapılan aramada cinayette kullanıldığı tahmin edilen pompalı tüfek ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çorumGülabibeyCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yarık Çiğli Mahallesi'ni ikiye böldü
Kahramanmaraş'ta depremde oluşan yarık Çiğli Mahallesi'ni ikiye böldü
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Eskişehir'de konut alanı bölgelerindeki imar planlarında fay hattının dikkate alınması çağrısı
Eskişehir'de konut alanı bölgelerindeki imar planlarında fay hattının dikkate alınması çağrısı
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi binasının yıkımına başlandı
Depremde ağır hasara uğrayan Elbistan Belediyesi binasının yıkımına başlandı
Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı
Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi