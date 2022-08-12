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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kent merkezinde kısa süreli hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:39
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, Çorum’da saat 09.07’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliğin 5,50 kilometre olarak ölçüldüğü depremde ilk bilgilere göre olumsuzluk yaşanmadı. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Geçmiş olsun Çorum. Çorum ilinde (merkez) saat 09.07'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfadçorumDeprem
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