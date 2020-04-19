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Corona'nın kaptanı: Herkes fotoğraf çektirmek istiyor

İSTANBUL Boğazı'nın ardından demir cevheri yükünü boşaltmak üzere Zonguldak Ereğli'ye demirleyen 'Ocean Corona' kargo gemisinin Filipinli kaptanı Batayola Lester Marande, geminin isminin koronavirüs süreci dışında sadece bir tesadüf olduğunu belirterek, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililerce, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" dedi.

19 Nisan 2020 Pazar 10:22
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Corona'nın kaptanı: Herkes fotoğraf çektirmek istiyor

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı 'Ocean Corona' isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Zonguldak Ereğli'ye geldi. İstanbul'da, 289 metre boyundaki gemiye, koronavirüse karşı tulum giyip maske takan ekipler, tüm önlemleri alarak çıktı. Karadeniz Ereğli'de de ekipler, gerekli tedbirleri alarak, gemiye çıktı ve işlemleri yaptı. Şehirdeki bir gemi acentası, limandaki gemi tarafından talep edilen hizmetleri yerine getirirken, personel için öngörülen tüm korunma önlemleri uygulandı.

Geminin Filipinli kaptanı Batayola Lester Marande, Ereğli'ye demir cevheri yükü getirdiklerini ve daha sonra Ukrayna'nın Yuzhny Limanı'na gideceklerini söyledi. Norverç'in Narvik Limanı'ndan geldiklerini ifade eden kaptan Marande, orada bazı tedbirlere tabi tutulduklarını belirtti. Geminin adının Ocean Corona olmasının, koronavirüs süreci dışında sadece bir tesadüf olduğunu belirten Marande, "Herkes gemimin yanında fotoğraf çektirmek istiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçerken de yanıma gelen yetkililer tarafından, geminin adından dolayı özellikle sosyal medyada ilgi göreceğimiz söylenmişti" diye konuştu. Gemcilik faaliyetleri sırasında kedilerinin de ciddi önlemler aldıklarını ifade eden Marande, "Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Tüm gemi personeli koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Yemekleri toplu halde yemiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ocean CoronaKargoGemiEreğliZonguldak
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