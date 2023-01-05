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Çorlu'da hafif ticari araç dereye uçtu; İrem öldü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın Kumluca Deresi'ne uçtuğu kazada İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

05 Ocak 2023 Perşembe 01:35
Çorlu'da hafif ticari araç dereye uçtu; İrem öldü, 3 yaralı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi’ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir’in hayatını kaybettiği, Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı’nın ise yaralandığı belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İrem Çokbilir’in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluKazaTrafik Kazası
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