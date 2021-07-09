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Çorlu'da alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücünün otomobille çarptığı Elif  Şentürk (16) ile Tuana Göksel (16) hayatını kaybetti. 1.75 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Cengiz H., gözaltına alındı.

09 Temmuz 2021 Cuma 08:39
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Çorlu'da alkollü sürücünün çarptığı 2 genç kız öldü

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çorlu Çevreyolu Emlak Konutları Köprüsü altında meydana geldi. Cengizhan G. yönetimindeki 34 ZB 0311 otomobil, köprü altında yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Şentürk ile Tuana Göksel’e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Şentürk ve Göksel, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettikleri belirlenen Elif Şentürk ile Tuana Göksel’in cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Cengiz H.’nin yapılan kontrolünde 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluKazaTrafik Kazası
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