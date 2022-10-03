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Çöp tesisinin 'kapatma kararı'nın uygulanması için nöbet

GİRESUN’da, depolanan çöplerden çevreye atık su sızdığı tespit edilen ve depolama şekli hava, su ile toprakta kirliliğe yol açtığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği kapatma kararının uygulanmadığı Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi önünde çadır kuran bölge halkı, 4 gün nöbet tuttu. Çöp kamyonlarının tesise girişini engelleyen yöre halkı, belediye başkanlarından oluşan heyetin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşme sözü üzerine nöbetlerine 15 gün ara verdi. 

03 Ekim 2022 Pazartesi 10:09
Çöp tesisinin 'kapatma kararı'nın uygulanması için nöbet

Görele'nin Çavuşlu beldesinde 10 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden de depolama yapılan Katı Atık Bertaraf Tesisi'ndeki çöplerden çevreye atık su sızdığı belirlendi. Yöre halkı, 2021'de tesiste depolanan çöplerin atık sularının Karadeniz'e deşarj edildiği, atık suların içme suyuna ve dereye karışarak balık ölümlerine neden olduğu, doğaya ve insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 'ÇED olumlu' raporunun iptal edilmesi ve tesisin kapatılması için Ordu 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bilirkişi raporuna göre, tesisin yaşam alanları ve su kaynaklarının yakınında olduğunun tespitiyle mahkeme, ÇED raporunu iptal ederken kapatılması başvurusunu ise reddetti.

VALİLİĞE DİLEKÇE VERDİLER

Bölge halkı, tesisin kapatılması için bu kez Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup, Ordu 2'nci İdare Mahkemesi kararının iptalini istedi. Mahkeme, oy birliğiyle tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Giresun Valiliği ile tesis yöneticilerine tebliğ edilen ve yasal sürecin 29 Ağustos’ta dolmasına rağmen faaliyetin sürmesi üzerine Çavuşlu sakinleri, valiliğe kapatılmasına yönelik kararın uygulanması talebiyle dilekçe verdi.

4 GÜN NÖBET

Resmi başvurulara rağmen tesisin faaliyetinin sürmesi üzerine yöre halkı, 28 Eylül’de katı atık tesisinin girişini araçlarla kapatarak nöbet tutmaya başladı. Geceli gündüzlü nöbetlerini sürdüren ve ilçelerden gelen çöp kamyonlarının girişini durduran yöre halkının tepkisi üzerine belediye başkanlarından oluşan heyet, güvenlik güçleri eşliğinde tesise geldi. AK Parti Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin ve Çavuşlu Katı Atık Tesisi Müdürü Erdal Yalçın’dan oluşan heyet, Çavuşlu beldesinde yaşayan yaklaşık 100 kişilik grupla görüştü.

BAKAN İLE RANDEVU SÖZÜ

Eyleme son verilmesini isteyen heyet, halkla birlikte katı atık bertaraf tesisini gezdi. İncelemelerin ardından belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşme sözü verdi. Heyetle yöre halkının görüşmesinde, yetkililer ve muhtarlardan oluşan heyet eşliğinde tesiste her hafta denetim ve inceleme yapılarak, arıtma ve ayrıştırma ünitelerine kamera kurulmasında anlaşma sağlandı. Yetkililerle yapılan görüşmenin ardından Çavuşlu sakinleri, tesis önündeki nöbetlerine 15 gün ara verdi.

'SUYUMUZ, DOĞAMIZ KİRLENDİ'

Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nin muhtarı Selim Hamzaoğlu, “Memleketine sahip çıkmak için herkes burada nöbet tutuyor. Haklı davamızı istediğimiz gibi bir sonuç alana kadar sürdüreceğiz” dedi.

Çöp kokusu nedeniyle rahat yaşayamadıklarını söyleyen Samet Nakay, “Çocuklarımız sular yüzünden hep hastalanıyor. Tesisteki kirli suyu yağmur yağdığı zamanlarda dereye veriyorlar ve bu zehirli su, içtiğimiz suya karışıyor” diye konuştu. 

Mahkeme kararının uygulanmasını isteyen Salih Sümerkan da “En kısa zamanda tesisin kapatılıp insanların eski yaşantısına dönmesini istiyoruz. Suyumuz, doğamız kirlendi. İstanbul’da yaşayan çocuğum çöp kokusu nedeniyle dönmek istemiyor. Memleketimize çocuklarımızı dahi getiremiyoruz” dedi.

BAŞKAN ERENER: EKSİKLİKLER OLDUĞU AŞİKAR

Tesiste inceleme yapan ve yöre halkıyla görüşen Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de “Sorunu yerinde görmeye geldik. Burada birtakım eksiklikler olduğu aşikar. Bu sorunların bir an önce giderilmesi, özellikle Çavuşlu halkının su konusundaki ihtiyacının giderilmesi için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GiresunGöreleÇavuşluCopçöplükÇavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi
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