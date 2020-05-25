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Çöp kamyonunun ezdiği çocuk öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, çöp kamyonunun ezdiği Engin Çelik (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan çöp kamyonu sürücüsü, polis kontrol noktasına giderek teslim oldu.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:02
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Çöp kamyonunun ezdiği çocuk öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Gebze Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki Mevlana Parkı’nın çevresinde oyun oynayan 3 yaşındaki Engin Çelik, parkın karşısındaki konteynerden çöpleri alan F.Y.'nin (32) kullandığı 34 ST 6051 plakalı çöp kamyonunun tekerleğinin altında kaldı. Çocuğu ezdikten sonra kamyonla olay yerinden kaçan sürücü F.Y., en yakındaki polis kontrol noktasına giderek teslim oldu. Olayı gören kişiler tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

‘SOPALARLA BANA DOĞRU KOŞUYORLARDI’

Gözaltına alınan sürücü F.Y.’nin emniyetteki ifadesinde, Mevlana Parkı önünde durarak tanımadığı birine yol tarif ettiğini, tekrar hareket ettiğinde arka tekerleğin bir şeyin üzerinden geçtiğini hissederek durduğunu, araçtan inip baktığında çocuğu ezdiğini fark ettiğini, çevrede ellerinde sopalarla kendisine doğru koşan insanlar görünce tekrar kamyona binerek kaçtığını söylediği öğrenildi. Polis kontrol noktasına giderek teslim olan sürücü F.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebzeçöp KamyonuKamyonKazaçocuk
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