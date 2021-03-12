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Cipin çarptığı imam öldü, yanındaki kişi yaralandı

SAMSUN’da cami çıkışı cipin çarptığı imam Hasan Coşkun hayatını kaybetti, yanındaki Ahmet Atar ise yaralandı. Kaza sonrası kaçan cipin sürücüsü Aytekin A. teslim oldu.

12 Mart 2021 Cuma 09:53
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Cipin çarptığı imam öldü, yanındaki kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Gökçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Yatsı namazı sonrası evlerine doğru giden Orta Cami İmamı Hasan Coşkun ile yanındaki Ahmet Atar'a cip çarptı. Coşkun ve Atar yaralanırken, sürücü hızla kaza yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan imam Coşkun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Aytekin A., kullandığı 55 GL 424 plakalı cip ile iki yayaya çarptığını belirterek teslim oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTrafik KazasıImamHasan Coşkun
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