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'Çıkınca çok daha dikkatli olacağız'

RİZE’de koronavirüs salgını sürecinde son 2 ayda karantina kuralını ihlal eden yaklaşık 200 kişi, yurtlara yerleştirildi. Denetimler sırasında 'Ekmek almaya gittim, tarlaya indim, bankaya gittim, haberim yoktu' mazeretleri üretenler, karantinadan çıkınca kurallara daha çok dikkat ederek, tedbirli davranacaklarını belirtti. 

16 Kasım 2020 Pazartesi 08:50
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'Çıkınca çok daha dikkatli olacağız'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, pozitif vakalar ile temaslılar evlerde karantinaya alınıyor. Covid-19 sürecinde karantinayı ihlal eden vatandaşlar da yurtlara yerleştiriliyor. Rize’de 2 aydır devam eden uygulama ile karantina kurallarını ihlal edenlerle kente öğrenci ve işçi olarak gelip, hasta ve temaslı olduğu belirlenen, ancak izolasyon için uygun yeri olmayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Yeşilçay Öğrenci Yurdu’na yerleştiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 kişinin tutulduğu yurtta şu anda 64 kişi bulunuyor. Yurt binasında kaldıkları odaların pencerelerinden bakanlar, yaşadıkları süreci anlattı.

'ÇAY TARLASINA GİTTİM'

Karantinadaki Hasan Bayram, babasının test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Ben de evde karantinadaydım. Bir ara çay tarlasına gittim. Tam da o esnada jandarmalar telefonla evi aradı. Ben de onlara yerimi söylemedim, başka yerlerde kendimi arattım, uğraştırdım onları ama sonra yakaladılar. ‘Cezam neyse çekerim’ dedim. 7 gündür buradayım, 7 günüm daha kaldı. 3 bin lira da para cezası yedim, buradan çıkınca onu ödeyeceğim. Bir de 900 lira maske takmadığım için cezam var. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Buradan çıkınca kurallara gerçekten riayet edeceğim, maskesiz asla sokağa çıkmayacağım, insanlarla temastan kaçınacağım. Sokakta maskesiz birini görünce de hemen polise ihbar edeceğim" dedi.

'FATURA ÖDEMEYE GİTTİM'

Karantinadaki Melek Özadanır ise, "Oğlumun koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben de adımın temaslı listesine yazıldığını bilmiyordum. Bakkaldan ekmek alayım, oradan da bankaya faturayı ödeyeyim diye, evden çıktım. Benim karantinada olmam gerektiği bankaya girerken HES kodu sorulunca ortaya çıktı. Beni alıp, buraya getirdiler. Burada her şey çok güzel, çok iyi bakıyorlar bize. Tabii ki evden uzakta olmak kötü. Buradan çıkınca çok daha fazla dikkatli olacağım. Bu hastalıkla ilgili hem kendimin hem de yakınlarımın zarar görmemesi için kurallara riayet edeceğim" diye konuştu.

‘ÇIKINCA TEDBİRLİ DAVRANACAĞIM’

Yurtta karantinada kalan Fırat Ateş (16), "Annemin test sonucu pozitif çıktı. O esnada ben sokaktaydım. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Polisler sokakta kontrol edince karantinam gözüktü. 'Benim haberim yok' dedim ama buraya getirdiler. Burada bize iyi bakıyorlar. Bir sıkıntı yok. Yurtta arkadaşlarımız var onlarla muhabbet ederek, vakit geçiriyoruz. Çıktığımızda da arkadaşlığımıza devam edeceğiz. Çıktığım zaman daha tedbirli davranmaya çalışacağım. Çünkü burada hastalıkla ilgili sıkıntıları gördüm" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIM'

Alirıza Mert ise, "Evde pozitif hastamız vardı. Ben de test yaptırdım negatif çıktı. Bir ara bankaya gittim. Orada yakalandım. Ne gerekiyorsa onu uyguladılar, buraya getirdiler. Burada keyfimiz yerinde. Çok güzel vakit geçiyor. Bize iyi bakıyorlar. Çıkınca çok daha fazla dikkatli olacağım" diye konuştu.

VALİ YARDIMCISI: DAHA HASSAS OLUNMALI

Rize Vali Yardımcısı Sedat Sezik de İçişleri Bakanlığı’nın gönderdiği genelge ile birlikte il ve ilçe salgın denetim merkezleri ve kolluk kuvvetlerince ikametgahlarında olması gerekirken, izolasyona tabi olmayıp, dışarıda olduğu tespit edilen vatandaşların yurt binalarında zorunlu izolasyona tabi tutulduğunu söyledi. Sezik, "Yaklaşık 2 aylık izolasyon sürecinde 200 kadar vatandaşımızı misafir ettik. Şu an yurdumuzda 64 kişi bulunuyor. Bu süreçte devletin tüm kurumlarının hassasiyetinin önemli olduğu kadar vatandaşların hassasiyeti de çok önemli. Vatandaşlarımızı daha hassas olmaya ve kurallara uymaya davet ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiKarantinaRize
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