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Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava

ANKARA'da başka bir suçtan cezaevinde bulunan Özlem D.'nin liderliğini üstlendiği 'konumcu' adlı 17 kişilik uyuşturucu ve silah ticareti yapan suç örgütünün üyeleri hakkında 130'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Örgüt lideri Özlem D.’nin tüm üyelerle birebir ve sürekli irtibatı bulunmasa da örgüt yöneticileriyle irtibat sağladığı, uyuşturucu ve silah ticareti konusunda şüphelileri yönlendirdiği belirtildi.

18 Ekim 2022 Salı 11:44
Cezaevindeki Özlem'in yönettiği suç örgütüne dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde silah ve uyuşturucu ticareti yapan bir grubun birçok olaya karıştığı ve silah zoruyla çevredekilere korku saldıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Adem Ayyıldız’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takiple örgütün Ankara merkezli birçok ilde silah ve uyuşturucu ticareti ile açtıkları sahte hesaplarla fuhuş vaadiyle birçok kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Liderliğini başka bir suçtan tutuklu bulunan Özlem D.’nin yaptığı saptanan örgüte yönelik yapılan operasyonda 17 kişi yakalandı; 15 ruhsatsız silah, 2 pompalı av tüfeği ile çok sayıda fişek, 1 kilo 745 gram kokain ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, örgütün liderliğini başka suçtan tutuklu Özlem D.’nin yaptığı, suç örgütünün uyuşturucu ve silah ticareti kanadının yöneticisinin Mehmet Ali G., fuhuş vaadiyle dolandırıcılık kanadını yönetenin ise Ahmet Eren V. olduğu belirtildi. Örgüt lideri Özlem D.’nin tüm üyelerle birebir ve sürekli irtibatı bulunmasa da örgüt yöneticileri vasıtasıyla irtibat sağladığı, uyuşturucu ve silah ticareti konusunda şüphelileri yönlendirdiği aktarıldı. Örgütte, örgüt liderine ve lider yardımcılarına mutlak bir bağlılık ve itaatin bulunduğu, verilen talimatlara harfiyen uyulduğu, uyulmaması durumunda örgüt üyelerinin silah kullanmaktan çekinmedikleri belirtildi.

REFERANSLA SATIŞ

İddianamede, örgütün ağırlığı silah ticaretine verdiği, tanımadıkları kişilere silah satışı yapma konusunda tedirgin davrandıkları, tanıdıkları ya da örgüt elemanlarının referansı ile gelen kişilere uyuşturucu madde ve silah satışı yaptıkları belirtildi. Ayrıcı örgütün gizliliğe aşırı önem verdiği aktarılarak, suç işleme konusunda oldukça profesyonel oldukları ve çok kez polis tarafından haklarında işlem yapıldığından polisiye tedbirler konusunda oldukça duyarlı oldukları, silah ve uyuşturucu ticareti konusunda yapacakları görüşmeleri mecbur olmadıkları sürece internet tabanlı uygulamalar üzerinden veya yüz yüze yaptıkları belirtildi.

İddianamede, genellikle İstanbul’dan alınan silahların farklı yerlerdeki adreslerde saklandığı, polis kontrolüne takılmamak için silah ve uyuşturucuyu da bir telekomünikasyon şirketinde çalışan örgüt üyesi Tayfur T. tarafından bu kuruma ait araçla taşındığı belirtildi. Örgütün, üyelerine güvenilir müşteri bulma karşılığında hediye olarak silah verdiği, ayrıca bağlantılı oldukları diğer suç örgütü üyelerine, kendileriyle birlikte çalışması için silah ve araç hediye etme konusunda vaatlerde bulundukları kaydedildi.

130'AR YILA HAPİS TALEBİ

Ankara’da silahla işlenen suçların artmasında ve asayişin bozulmasında etkin rolleri olduğu belirlenen örgüt lideri Özlem D. ile örgüt yöneticilerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma’ suçlarından 130'ar yıla kadar, örgüt üyelerinin ise karıştıkları olaylara göre değişen yıllardan hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame Ankara 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 17 kişi hakkında dava açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKeçiörenSuçörgütDavaSoruşturmaSilahUyuşturucu
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