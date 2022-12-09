Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.912,74
ALTIN
1.074,47
DOLAR
18,66
STERLİN
22,84
EURO
19,70
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

ADANA’da, Ceyhan Nehri’nde balık ve çevresindeki arı ölümlerinin nedeniyle ilgili araştırma sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlatıldı. Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü de atık su arıtma tesislerine gelen kirli suyun arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken yönetmeliklere uyulduğunu, balık ölümlerinin tesisleriyle ilgisi olmadığını belirtti.

09 Aralık 2022 Cuma 11:30
Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi Özler, Yakapınar, Abdioğlu mahallerinden geçtiği bölümünde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Aynı bölgedeki arılar da öldü. Sanayi bölgesi atıklarının da deşarj edildiği bölgedeki balık ve arı ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Balık ölümlerinin meydana geldiği sudan ve balıklardan incelenmek üzere numune alındı. Örnek incelemesinin 10 gün süreceği belirtildi.

AOSB Müdürlüğü'nce de yazılı açıklama yapılarak Ceyhan Nehri’nde balık ölümlerinin, tesislerinin doğusundan gelen kirli sudan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilip, şöyle denildi:

“Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğin kaynağı OSB’miz olmayıp, arıtma tesisimiz mevzuata uygun olarak çalıştırılmakta ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler tarafımızca hassasiyetle alınmaktadır.  OSB’miz Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmakla birlikte Atık Su Arıtma Tesislerimiz de gerek donanımı gerekse teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’nin en iyileri arasındadır.  Arıtma işlemlerinde literatüre uygun kriterleri ve çevreye duyarlılığı ile örnek bir tesise sahibiz. Bölgemizde; 488 parselde üretim yapan 386 firmamıza hizmet veren Atıksu Arıtma Tesislerimize gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyulmaktadır. Ayrıca, tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca denetlenmektedir. Katılımcılarımıza sürdürülebilir tüm üretim imkânlarını sunarken kırmızı çizgimiz çevrenin korunmasıdır. Bu kapsamda, çeşitli projeler hayata geçirmekte, yeşil alanlar ağaçlandırılmakta, her yıl tüm tesislerimizden periyodik aralıklarla atıksu numuneleri alınarak, kirlilik oranlarını kayıt altında tutup, bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşlarımızı ödüllendirilmektedir. Bunun yanı sıra 'Verimlilik ve Sürdürülebilirlik' yarışmaları ile AR-GE ve İnovasyon yarışmaları da düzenlenerek, katılımcılarımıza farkındalık oluşturulmaktadır. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesine sahip olan AOSB’miz, Sıfır Atık Belgesine sahiptir. Bu kapsamda, bugüne kadar 21.169,438 ton atığı değerlendirip geri kazanımını sağlamıştır. Sonuç olarak; uzunluğu 509 kilometre olan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Pınarbaşı Mevkii'nden doğan ve Elbistan'ın ortasından geçen Ceyhan Nehri, Çukurova’da geniş bir delta oluşturup Akdeniz'e dökülmektedir. Dolayısıyla 509 kilometrelik güzergâh boyunca her noktadan bu kirliliğin oluşma ihtimali vardır.  Ancak, bizim bildiğimiz tek bir şey var ki o da kirliliğin kesinlikle AOSB'mizden kaynaklanmadığıdır.  Doğa ve çevreye saygı misyonuyla hizmet veren AOSB’mizin, söz konusu kirlilikte en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Rutin tahlillerimiz düzenli olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYüreğirCeyhan NehriBalıkArıölümAdana Organize Sanayi BölgesiKirlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da 'siber suçlar' uygulaması: 156 siteye erişim engeli, 8 gözaltı
Ankara'da 'siber suçlar' uygulaması: 156 siteye erişim engeli, 8 gözaltı
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi
Sinema Sokağı, Yeşilçam emekçilerinin resimleriyle süslendi
Diyarbakır'da lüks otomobile çarpan araç yandı: 2 yaralı
Diyarbakır'da lüks otomobile çarpan araç yandı: 2 yaralı
Meriç Nehri'nin debisi, yüzde 50 düştü
Meriç Nehri'nin debisi, yüzde 50 düştü
Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu 
Baran'ın yol kenarında darp izleri olan cesedi bulundu 
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Vali Kırbıyık: Hızlı trenin Çerkezköy- Kapıkule hattı 2024’te tamamlanacak
Vali Kırbıyık: Hızlı trenin Çerkezköy- Kapıkule hattı 2024’te tamamlanacak
Jandarmadan kadına şiddete karşı 18 bin kişiye eğitim
Jandarmadan kadına şiddete karşı 18 bin kişiye eğitim
Çanakkale'de balık tezgahları bu kez çinekopla doldu
Çanakkale'de balık tezgahları bu kez çinekopla doldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول