Ceyhan Nehri'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi Özler, Yakapınar, Abdioğlu mahallerinden geçtiği bölümünde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Aynı bölgedeki arılar da öldü. Sanayi bölgesi atıklarının da deşarj edildiği bölgedeki balık ve arı ölümleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Balık ölümlerinin meydana geldiği sudan ve balıklardan incelenmek üzere numune alındı. Örnek incelemesinin 10 gün süreceği belirtildi.

AOSB Müdürlüğü'nce de yazılı açıklama yapılarak Ceyhan Nehri’nde balık ölümlerinin, tesislerinin doğusundan gelen kirli sudan kaynaklandığının tespit edildiği belirtilip, şöyle denildi:

“Ceyhan Nehri’ndeki kirliliğin kaynağı OSB’miz olmayıp, arıtma tesisimiz mevzuata uygun olarak çalıştırılmakta ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler tarafımızca hassasiyetle alınmaktadır. OSB’miz Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisi olmakla birlikte Atık Su Arıtma Tesislerimiz de gerek donanımı gerekse teknolojisi ve kapasitesiyle Türkiye’nin en iyileri arasındadır. Arıtma işlemlerinde literatüre uygun kriterleri ve çevreye duyarlılığı ile örnek bir tesise sahibiz. Bölgemizde; 488 parselde üretim yapan 386 firmamıza hizmet veren Atıksu Arıtma Tesislerimize gelen kirli su, arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj edilirken Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo-19 standartları harfiyen uyulmaktadır. Ayrıca, tesisimiz yönetmelik hükümlerine uygun olarak Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAIS) ile 365 gün 24 saat online olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca denetlenmektedir. Katılımcılarımıza sürdürülebilir tüm üretim imkânlarını sunarken kırmızı çizgimiz çevrenin korunmasıdır. Bu kapsamda, çeşitli projeler hayata geçirmekte, yeşil alanlar ağaçlandırılmakta, her yıl tüm tesislerimizden periyodik aralıklarla atıksu numuneleri alınarak, kirlilik oranlarını kayıt altında tutup, bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşlarımızı ödüllendirilmektedir. Bunun yanı sıra 'Verimlilik ve Sürdürülebilirlik' yarışmaları ile AR-GE ve İnovasyon yarışmaları da düzenlenerek, katılımcılarımıza farkındalık oluşturulmaktadır. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesine sahip olan AOSB’miz, Sıfır Atık Belgesine sahiptir. Bu kapsamda, bugüne kadar 21.169,438 ton atığı değerlendirip geri kazanımını sağlamıştır. Sonuç olarak; uzunluğu 509 kilometre olan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Pınarbaşı Mevkii'nden doğan ve Elbistan'ın ortasından geçen Ceyhan Nehri, Çukurova’da geniş bir delta oluşturup Akdeniz'e dökülmektedir. Dolayısıyla 509 kilometrelik güzergâh boyunca her noktadan bu kirliliğin oluşma ihtimali vardır. Ancak, bizim bildiğimiz tek bir şey var ki o da kirliliğin kesinlikle AOSB'mizden kaynaklanmadığıdır. Doğa ve çevreye saygı misyonuyla hizmet veren AOSB’mizin, söz konusu kirlilikte en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır. Rutin tahlillerimiz düzenli olarak yapılmakta ve raporlanmaktadır."