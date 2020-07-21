Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Burak Yılmaz, Lille'e transfer oluyor
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri...
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Hedefe yönelik ilaç devri başlıyor
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
Bodrum'da İdil Biret rüzgarı
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. DHA'nın gündeme getirdiği haberin ardından, localar iş makinalarıyla kaldırıldı.

21 Temmuz 2020 Salı 13:31
0 Okunma
Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı

İZMİR - Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların DHA aracılığıyla yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı. İşletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çeşmeKumsaldaki 1500 Liralık Localar Kaldırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Faturalardan kurtulmak için güneş panelleri kurdu
Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
Açar: Anız yakmakla toprağı da yakıyoruz
Kurban pazarında sahte para önlemi
Kurban pazarında sahte para önlemi
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Gecekonduda yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Pınar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu
Pınar'ın ormanlık alanda cesedi bulundu
Şanlıurfa’da termometreler 43 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa’da termometreler 43 dereceyi gösterdi
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi
Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü
Ot toplarken uçurumdan düşüp, öldü
Otomobil beton direğe çarptı; 3 ölü, 1 ağır yaralı
Otomobil beton direğe çarptı; 3 ölü, 1 ağır yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı