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Çerkezköy'de okullar tatil, Çorlu'da uçuşlar iptal

TEKİRDAĞ'da beklenen kar yağışı Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde etkili oldu. Çerkezköy'de okullar tatil edilirken, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal oldu.

18 Mart 2022 Cuma 10:33
Çerkezköy'de okullar tatil, Çorlu'da uçuşlar iptal

Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde etkili oldu. Çerkezköy'de evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. İlçede okullar da 1 gün süreyle tatil edildi. Çerkezköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tam gün olmak üzere tüm okullar tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hasta olan personel bugün tüm gün üzeri idari izinli sayılacaktı" denildi.

Kar yağışının etkili olduğu Çorlu'da ise Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi.

Saray ilçesinde de karla kaplanan yolları temizlemek için çalışmalar sürdürülüyor. 

DHA

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