CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Adana-Niğde Otoyolu, Güney köyü yakınlarında saat 04.00 sıralarında yolculuk yaptıkları otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Kocaeli nüfusuna kayıtlı Sude Akkuş, Konya nüfusuna kayıtlı İlayda Karakoca ve Sakarya nüfusuna kayıt Ömer Faruk Küçük'ün cenazelerinin Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsileri tamamlandı. Öğrencilerin cenazeleri gözü yaşlı ailelerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da morg önüne gelerek ailelere başsağlığı dileğinde bulundu. Öğrencilerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere cenaze araçlarıyla memleketlerine gönderildi.