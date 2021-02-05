Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
sisli
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
412.634
DOLAR
7.1309
STERLİN
9.7659
EURO
8.5301
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak
Ordu Ünye Organize Sanayi...
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor
İstinye Üniversitesi 48 akademik...
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı kiralaya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı kafeterya alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı

MARDİN'de polis, oto çekicisindeki iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

05 Şubat 2021 Cuma 09:37
5 Okunma
Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, seyir halinde olan bir oto çekicisini takibe aldı. Polis, çekicinin bir depoya girmesinin ardından operasyon yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda, oto çekicisi üzerinde taşınan iş makinesinin silindir bölümüne gizlenmiş 195 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 1’i ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinIş MakinasıUyuşturucuNarkotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı 
Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı 
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik
1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik
21 yıldır kayıp oğlunu arıyor
21 yıldır kayıp oğlunu arıyor
 8'inci kattan atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
 8'inci kattan atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
Erbaş'tan 'Uyumayan Kütüphane'ye ziyaret
Erbaş'tan 'Uyumayan Kütüphane'ye ziyaret
BUÜ VE TÜRK EĞİTİM SEN LİSANSÜSTÜ İŞBİRLİĞİ YAPACAK
BUÜ VE TÜRK EĞİTİM SEN LİSANSÜSTÜ İŞBİRLİĞİ YAPACAK
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Aktaş'a ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Aktaş'a ziyaret
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BUÜ'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, BUÜ'ni ziyaret etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma