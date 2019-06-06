Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
247.858
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.3363
EURO
6.5566
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Kalın ense hastalık habercisi olabilir
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Tuz Gölü, doğal fotoğraf stüdyosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bursaspor'da mevcut yönetimin transfer bilançosu
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Bulutların üzerindeki yaylaya tatilci akını
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL
Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin...

Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılırken, fabrikada yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü.

Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılırken, fabrikada yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:11
33 Okunma
Çayırova'daki tekstil fabrikasında yangın

KOCAELİ - Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 

'İŞÇİLER VAR' İDDİASI

Öte yandan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla fabrikada çalışma olmadığı belirtilirken, içeride yabancı uyruklu 3 işçinin olduğu öne sürüldü. Emniyet yetkilileri, iddiaları araştırdıklarını, söndürme çalışmalarının ardından fabrikada kontrol yapılacağını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇayırovaTekstil FabrikasıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği
Diyarbakır'da 314 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 314 kilo esrar ele geçirildi
Datça'da bayram bereketi
Datça'da bayram bereketi
Marmaris'te gündüz plajlar, gece eğlence mekanları doldu
Marmaris'te gündüz plajlar, gece eğlence mekanları doldu
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Vaşak, bu kez Tunceli merkezde görüntülendi
Vaşak, bu kez Tunceli merkezde görüntülendi
İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı
İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı
Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans