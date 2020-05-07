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Çay hasadında 44 maddelik acil eylem planı

OĞU Karadeniz Bölgesi’nde 4 ilde yapılacak çay hasadına sayılı günler kala Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı hazırladı. Plan ile üretici ve çalışanların, sorunsuz hasat dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs nedeniyle olağanüstü dönem yaşadıklarını belirterek, “Çay bugüne kadar tarlada kalmamıştır yine kalmayacaktır” dedi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 10:34
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Çay hasadında 44 maddelik acil eylem planı

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde, hasat için sayılı günler kaldı. Çaykur, mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatılıyor.

'ACİL EYLEM PLANI HAZIRLADIK'

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, koronavirüs nedeniyle olağanüstü dönem geçirdiklerini belirterek, daha önceki yıllardan farklı hasat kampanyasına gireceklerini söyledi. Alim, “Koronavirüs ile ilgili olarak tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. 44 maddelik acil eylem planı hazırladık. Üreticimizin, çalışanımızın sağlığını koruyacak maddelerimiz var. Çay kampanyasının açılmasına 15 günlük zaman olmasına rağmen bu yıl çay eksperleri arkadaşlarımızı erken işe aldık. Alım yerlerindeki çay alımı ile ilgili üreticinin bahçeden alım yerine gelişi, çayın yüklenip işletmeye nakledilmesiyle ilgili acil eylem planındaki uygulanması gereken maddeleri üreticilere anlatacaklar. Her yıl görev yerini değiştirdiğimiz eksperlerimiz geçen yıl hangi alım yerlerinde ise bu yıl da oralarda görevlendirilecekler. Üretici, eksper ve fabrika bağlantısını sağlayacaklar. Her yıldan daha güzel ve daha sağlıklı bir kampanya dönemi geçireceğimiz umut ediyorum. Çay işçiliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir kişinin hastalığı tüm bölgeyi etkileyebiliyor. Çay bugüne kadar tarlada kalmamıştır yine kalmayacaktır” dedi.

RANDEVU SİSTEMİ İLE YIĞILMA ÖNLENECEK

Çay alım yerlerinde yığılmanın önüne geçmek için randevu uygulaması yapılacağını anlatan Çaykur Genel Müdür Vekili Alim, “Bu yıl alım yerlerinde herkesin bir anda toplanması ve kalabalık oluşturmasının önüne geçmek için her üreticiye eksperlerimiz 5'er, 10'ar dakikalık randevu saatleri oluşturacak, her üreticinin bu randevuya uygun gelmelerini isteyeceğiz. Üreticilerimizin de oluşturulan bu randevuya kendi sağlıkları için uymalarını bekliyoruz. Ayrıca üreticilerimiz hijyenik şartlara uyacak, maskesini takacak, alın yerlerinde de gerekli dezenfektan ürünler yer alacak. Yaş çayı yükleyen nakliyecilerde fabrikalara geldiklerinde maskeleri olmadan içeri giremeyecekler. Zaten fabrikalarımızda sosyal mesafe her zaman var olan bir şey. Nakliyeciler, çaylar boşalırken, arabasının yanından ayrılmayacak diğer sosyal alanlarla irtibat sağlamayacak. Fabrikaya hiçbir temas sağlamadan dışarı çıkacak” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇayHasatDoğu KaradenizKaradenizTrabzonRizeGiresunçaykur
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