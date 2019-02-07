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Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı

BURSA'da, 4 gün önce bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım ederken elindeki metal malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle ağır yaralanan Ömer Demir (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı

BURSA'da, 4 gün önce bir evin terasında çalışan çatı ustası babasına yardım ederken elindeki metal malzemenin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle ağır yaralanan Ömer Demir (15), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

07 Şubat 2019 Perşembe 09:40
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Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta bir hafta önce meydana geldi. Çatı ustası Tuncer Demir, beraberinde oğlu Ömer Demir'le birlikte çatı yapımı için bir evin terasına çıktı. Baba- oğul çalışmaya başladıktan bir süre sonra, Ömer'in elindeki madeni malzeme evin üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Ömer Demir, ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Ömer Demir'i ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan genç, ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edildi. Derince'de 4 gündür yaşam mücadelesi veren Ömer Demir, hayatını kaybetti.

DHA

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ÇatıElektrikAkımçarpmaBursaOsmangazi
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