Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında D- 100 karayolu Çörekçiler köyü yakınında meydana geldi. Ilgaz'dan İstanbul yönünde gitmekte olan Salih G. (71) yönetimindeki 34 VZ 3096 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen K.T.'nin (42) kullandığı 34 GJ 5851 plakalı minibüsle çarpıştı. Hafif ticari araç takla atıp ters dönerken, minibüsün ön kısmı da hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Salih G. ve beraberindeki Neriman G.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılan M.G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 yaralı ise sağlık ekiplerince Ilgaz ve Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü K.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.