Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449.41
ALTIN
484.77
DOLAR
8.3962
STERLİN
11.5185
EURO
9.8738
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı

Çankaya Belediye Başkanlığından Ekonomik ömrünü doldurmuş araç satışı

27 Ağustos 2021 Cuma 12:15
6 Okunma
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;

Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü doldurmuş 20 araç ve 8 iş makinası satışa çıkarıldı.

İhale, 7 Eylül 2021 günü saat:14.00’te Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat 9 Kızılay/Ankara adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Basın İlan KurumuÇankaya Belediye BaşkanlığıAraç Satışıönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme
FETÖ soruşturması: 41 gözaltı kararı
FETÖ soruşturması: 41 gözaltı kararı
TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı 
TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı 
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı
Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 2 yaralı
Yüksek sesle müzik dinleme kavgası: 2 yaralı
Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü
Balık tutmaya gittiği Kızılırmak'a düşüp öldü
En çok vaka görülen 3’üncü il aşıya koştu; renk ‘mavi’ oldu
En çok vaka görülen 3’üncü il aşıya koştu; renk ‘mavi’ oldu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Büyük Taarruz'un 99 yılında zafer için yürüdüler
Büyük Taarruz'un 99 yılında zafer için yürüdüler

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma