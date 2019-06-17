Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak verildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediyesi'nin başvurusu üzerine TÜRÇEV, son atık su artıma tesisi, deniz suyunun analizi, çevre temizliği ve çevre bilincinin oluşması kriterlerini karşılayan Barış Plajı, Mega Beach ve Güzelyalı Halk Plajı'na mavi bayrak verdi. 5'inci kez mavi bayrağı almaya hak kazanan Barış Plajı'nda düzenlenen törende, Kuzey Ege İlleri Mavi Bayrak Koordinatörü Doğan Karataş, mavi bayrak sertifikalarını Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'a verdi. Törende konuşan Doğan Karataş, mavi bayrakların korunmasının çok zor olduğunu belirterek, "Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Mavi bayrak törenlerimiz aynı zamanda bizim açımızdan çok önemli bir çevre şenliği olarak da kutlanıyor. Mavi bayrak denildiği zaman ilk akla gelen denizin temizliği oluyor. Ama mavi bayrak sadece denizin temizliğini temsil etmiyor, aynı zamanda güvenli, sağlıklı, temiz bir çevrenin de sembolü" dedi. Çevre konusunun dünyada giderek önem kazandığını ifade eden Başkan Gökhan ise, "Çanakkale bundan 5 yıl öncesine kadar maalesef atık suyunu denize derin deşarj olarak veriyordu. Ama atık su arıtma tesisimizi yaptık. Yeni Kordon'daki bu alana halkımızın yararlanabilmesi için mavi bayrağımızı aldık. Ailelerin çocuklarıyla birlikte denizden, kumdan sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından mavi bayrak törenle Barış Plajı’ndaki göndere çekildi. Tören, mavi bayrak tabelası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.