Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1437.46
ALTIN
479.54
DOLAR
8.6201
STERLİN
11.9301
EURO
10.1069
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
TOKİ'den Kütahya'da konut satışı
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101 Sürekli İşçi Alacak
TEİAŞ Genel Müdürlüğü 101...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde gözetleme ve keşif görevi yapan insansız helikopter, ormanlık alana düştü. 

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:38
4 Okunma
Çanakkale'de gözetleme uçuşu yapan insansız helikopter düştü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde konuşlandırılan insansız helikopter, saat 18.15 sıralarında gözetleme uçuşu yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çanakkale merkez ilçeye bağlı Civler köyü ile Ovacık köyü arasındaki ormanlık alana düşen helikopter nedeniyle çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ve orman ekipleri inceleme yaptı. İncelemenin ardından insansız helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılarak, traktör ile Dardanos'taki yangın yönetim merkezine getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleHelikopterKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı
Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
Kars'ta fırtınada yıkılan 35 yıllık asma köprü yeniden yapıldı
Artvin’de heyelanla kapanan tüneller açıldı
Artvin’de heyelanla kapanan tüneller açıldı
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 Yaşında
Mustafakemalpaşa Belediyesi 140 Yaşında
Yaz Spor Okulları ilk Dönem Mezunlarını Verdi
Yaz Spor Okulları ilk Dönem Mezunlarını Verdi
Selin vurduğu Rize’de riskli 655 yapının 17’si acil yıkılacak
Selin vurduğu Rize’de riskli 655 yapının 17’si acil yıkılacak
Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
Yangının Manavgat turizmine zararı 3 milyon dolar
Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma