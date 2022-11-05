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Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

ÇANAKKALE'de gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:04
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan, boğaz hattındaki feribot seferleri devam ediyor.

LAPSEKİ-GELİBOLU FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri, geçici olarak durduruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleSisTrafikçanakkale Boğazı
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