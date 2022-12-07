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Çanakkale'de balık tezgahları bu kez çinekopla doldu

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:22
Çanakkale'de balık tezgahları bu kez çinekopla doldu

ÇANAKKALE'de, tezgahlardaki palamut bolluğu, yerini çinekopa bıraktı. Lüfer beklerken, çinekopun arttığını anlatan esnaf Hasan Doğuş Tunç, "Geçen yıl Karadeniz Bölgesi'ne bol miktarda lüfer geçti. Bu bolluğun sebebi Karadeniz'e geçen lüferlerin havyarlarının tutmuş olması" dedi.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle, tezgahlarda palamut bolluğu yaşandı. Son günlerde ise etkisini kaybeden palamudun yerini çinekop aldı. Geçen aylardaki durumu anlatan balık hali esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Palamut bolluğunun arkasından lüfer beklerken birdenbire çinekop patladı. Tezgahlarımızda şu an bol miktarda çinekop bulunuyor. Denizlerimizde de bol miktarda çinekop var. Daha da bollaşacak. Tezgahlarımızda çinekopundan tutun sarıkanata, 60 liradan 100 liraya kadar boy boy balık var. İlk etapta lüferin, arkasından çinekopun gelmesi lazımdı. Lüfer şu sıralar az tutuluyor. Yaklaşık 2 ay, kış boyunca çinekop yeriz. Geçen yıl Karadeniz Bölgesi'ne bol miktarda lüfer geçti. Bu bolluğun sebebi Karadeniz'e geçen lüferlerin havyarlarının tutmuş olması. O lüferlerin yavrusu olan çinekoplar aşağı doğru göç yolunda geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

'RUSLAR AVLAYAMADI, BALIKLAR SULARIMIZA GEÇTİ'

Balık hali esnafı Cemal Kartal ise "Çinekop şu an çok iyi gidiyor. Sezon da güzel başladı. Geçen sene yapılan yasaktan dolayı lüfer yumurtalarını bıraktı. Bu sene onun karşılığını alıyoruz. Çinekop bolluğu var. Çinekop 1,5 ay kadar daha devam eder. Şu anda çinekop 70-80 liradan satılıyor. Boyut olarak da balıklar şu anda çok iyi, 12 adet çinekop 1 kilo geliyor. Çinekop fiyatının 50 liraya kadar düşme ihtimali var. Bu sene palamut ve çinekop bolluğu olmasının bir başka nedeni de Ukrayna-Rusya Savaşı. Ruslar balıkları avlayamadığı için balıklar bizim sularımıza geçti. Bu nedenle avcılık bereketli ve bol oldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleBalık Tezgahlarıçinekop
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