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Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:33
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Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, saat 09.00 itibarıyla etkisini artırdı. Görüş uzaklığının düşmesi, deniz ulaşımını etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı saat 09.30'da sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletildi. Boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılmaya devam edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale BoğazSisGemi
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