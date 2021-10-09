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Camgöz çetesine operasyonda 24 tutuklama

İZMİR'de, Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 24'ü tutuklanırken,10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

09 Ekim 2021 Cumartesi 23:46
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Camgöz çetesine operasyonda 24 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arjantin'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik salı günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 57 şüpheliden 35'i, İzmir, İstanbul ve Aydın'daki 60 adrese düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı. Firari durumdaki 22 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 80 fişek ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt üyeliği, yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlara karıştıkları tespit edildi.

24'Ü TUTUKLANDI, 10'U ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST 

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 35 şüpheliden 1'i emniyetten ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. 34 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 10'u da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haklarında yakalama kararı olan 22 firari şüpheliye yönelik çalışmaların da devam ettiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirçeteOperasyonCamgöz çetesiSuç örgütü
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