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Çaldıran buz kesti: - 39,2 

Ülke genelinde en düşük sıcaklık, sıfırın altında 39,2 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesinde ölçüldü.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:37
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Çaldıran buz kesti: - 39,2 

Kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede her yıl olduğu gibi ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları buz tuttu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Van'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin birçok ilçesinde dondurucu soğuklar başladı. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, bu yıl da kış zorlu geçiyor. Türkiye'de bugün en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,2 dereceyle Çaldıran'a 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede yaşam, durma noktasına geldi. Çaldıran'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler ile yoldan geçen bazı araçların yakıt depoları buz tuttu. Evlerin çatılarında metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

MURADİYE ŞELALESİ DONDU

Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi de geçen hafta yağan karın ardından soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Şelale, görsel güzellik oluştururken, fotoğraflamak için bölgeye gelenler oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanÇaldıranBuzDonKarKış
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