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ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET BAYRAM’DAN TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK DAVRANIŞ 

Vize İlçesi Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet BAYRAM hayvan severleri kırmayarak birçok sokak hayvanları için tedavi desteği ve kısırlaştırma imkanı sağlamıştır. Umarız bu güzel davranış birçok belediyelere örnek olur. Gönüllülerle çalışmak belediyelere artı yönden çok şey kazandırır. 

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:07
ÇAKILLI BELEDİYE BAŞKANI MEHMET BAYRAM’DAN TÜM BELEDİYELERE ÖRNEK DAVRANIŞ 

Haber: Esra ASLANGİRAY

Çakıllı kasabasında belediye ekipleri ve hayvanseverlerle birlikte sokak köpeklerini yakalayarak Vize ilçesi Öztürkler kliniğine götürüldü. Kısırlaştırma işlemi ve hasta köpeklerin tedavisi yaptırılıyor. Bize bu imkanı sunan Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet BAYRAM’a yürekten teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki çoğu belediye sağlıklı bir şekilde kısırlaştırma yapmıyor, bakım evi kurulmuyor ve hayvan sayısı çoğaldıkça vatandaşlar şikayet talebinde bulunuyor. Bu yüzden sokak hayvanları barınaklara ve ormanlara terk ediliyor. Ne yazık ki bizim gibi can taşıdığını unutuyorlar ve dünyada en az bizim kadar yaşama haklarına sahipler.

Yaşatmak için kısırlaştırmak şart. Kısırlaştırma sayesinde sokak hayvanlarının sayısı azalabiliyor ve hayvanlar arasında bulaşıcı hastalık önleniyor ve kontrolsüz üremenin önüne geçiliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 09.04.2022 18:14
Anahtar Kelimeler:
Çakıllı BelediyesiBaşkanMehmet BayramSokak HayvanlarıTedaviBakımEsra Aslangiray
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