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Buz tutan Çıldır Gölü'nde yürüyüş etkinliği düzenlendi

Ardahan'da, tanıtım amacıyla buzla kaplı Çıldır Gölü'nde yürüyüş etkinliği düzenlendi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 12:42
Buz tutan Çıldır Gölü'nde yürüyüş etkinliği düzenlendi

Ardahan-Kars illeri arasındaki gölün kıyı kesimlerinde buz kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla gölün, Ardahan tarafındaki Akçakale köyünün Adalar mevkisinde bir araya geldi.
Gölün tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, katılımcılar buz üzerinde bir süre yürüyüş yaptı.
Kıl Çadır mevkisinde ise balıkçılar, şiddetli rüzgara rağmen "Eskimo" usulü balık avladı.
Belediye Başkanı Demir, gazetecilere, Çıldır Gölü'nün, Çıldır ilçesi ve Ardahan'ın yanı sıra bölge için çok önemli bir turizm potansiyeli olduğunu söyledi.
Demir, "Bugün meclis üyelerimiz ve bazı birim müdürlerimizle buzun üstünde yürüyüş yapmak için buraya geldik. Çünkü buraların daha çok tanınmasını istiyoruz. Her ne kadar bu yıl göl geç donduysa da yine de şu an gezilmesi ve görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bu bölge, yani Akçakale köyü ve Adalar mevkisi, mükemmel doğası ile insanı kendine hayran bırakıyor." diye konuştu.
Demir, herkesi bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArdahanKarsÇıldır GölüDonBuzYürüyüş
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