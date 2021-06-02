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BÜYÜMEDE İSTİKRAR İÇİN ÜRETİCİYİ DESTEKLEYİCİ REFORMLAR YAPILMALI

DOSABSİAD BAŞKANI ÇEVİKEL, ÜRETİCİNİN YÜKÜ HAFİFLERSE BÜYÜMEDE 2021’İ YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE KAPATIRIZ.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:39
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BÜYÜMEDE İSTİKRAR İÇİN ÜRETİCİYİ DESTEKLEYİCİ REFORMLAR YAPILMALI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

İlk çeyrek rakamları ışığında 2021’in yüzde 5’in üzerinde büyüme ile kapatılmasını beklediklerini belirten DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, çıtanın daha yükseğe çıkarılması için üretici üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Ocak-Mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisinin 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyümesini değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Büyümenin hız kesmeden devam edebilmesi çok önemli. Bunun içinüreticiyi destekleyen reformların yapılması, çıtayı çok daha yukarı taşımamızı sağlayacaktır değerlendirmesini yaptı.

İHRACAT PAZARLARIMIZ GENİŞLEMELİ. Küresel ekonomide rekabetin daha zorlu hale geldiği bir dönemde Türkiye’nin pandeminin olumsuzluklarına karşın pozitif büyüme başarısını pekiştirmesinin çok önemli olduğunun altını çizen DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, İçinde bulunduğumuz yılda küresel ticarette ciddi bir toparlanma olması bekleniyor. Büyük hasarlara yol açan 2020'nin ilk çeyreğini yüzde 4,5’lik pozitif büyüme ile kapatma başarısını gösteren ve 2021’in ilk çeyreğinde de yüzde 7 oranında büyüyen ekonomimiz, ihracattaki yeni rekorların ve sanayicimizin durmaksızın üretim ısrarının etkisiyle rayına oturma yönünde sinyaller veriyor. Ülkemizi küresel arenada pozitif yönde ayrıştıran son büyüme rakamları, başka sektörlerde negatif bir seyir olsa da sanayinin katma değer artışının etkisiyle ortaya çıkmıştır. İhracat pazarlarımızın genişlemesiyle birlikte ekonomimizin yılı yüzde 5’in üstünde bir değerle kapatacağına yönelik inancımız tamdır diye konuştu.

YATIRIM İŞTAHI ARTIRILMALI. Büyüme verileri doğrultusunda kapanma tedbirlerinin getirdiği sıkıntılarla daha etkin araçlarla mücadele edilmesi gerektiğini de vurgulayan Çevikel, “İş dünyamız, özellikle bozuk nakit akışı ve ödeme takvimlerinin sağlıksız oluşu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Ekonomi yönetiminin hibe ve kredi desteklerini önemsiyoruz. Ancak sağlanan kredilerin vadeleri geldiğinde doğal olarak maliyet artışı sorunu ortaya çıkıyor. Büyümenin hız kesmeden devam edebilmesi için üreticiyi destekleyen reformların hayata geçmesi, çıtayı çok daha yukarı taşımamızı sağlar. Yine aynı şekilde yatırım iştahını arttıracak tedbirler bir an önce hayata geçirilmelidir. Üretimin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, büyümenin hız kesmeden devam edebilmesinin en büyük anahtarıdır. Özellikle büyümenin ana motoru olan sanayicilerin üzerindeki finansman yüklerinin hafifletilmesi, yerinde bir adım olacaktır. Üretimi ve üreticiyi destekleyen, fiyat istikrarını muhafaza edebilen yapısal reformların hayata geçirilebilmesi, büyümenin sürdürülebilir olması açısından büyük önem arz etmektedir dedi.

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DosabsiadçevikelBüyümeönce VatanMustafa Yıldız
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