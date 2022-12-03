Büyük Manavgat yangını sonrası 297 konutun hak sahibi kurayla belirlendi

Geçen yıl 28 Temmuz ile 7 Ağustos arasında, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde etkili olan, cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında evlerini kaybedenler için TOKİ tarafından toplu alanda yapımı devam eden 297 konutlarda hak sahipliği kurası çekildi. Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri, afetzedeler ve aileleri katıldı.

900 KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Bakır, Türkiye'nin her yerinde afetlere yönelik kentsel dönüşüm programlarını hayata geçirdiklerini söyledi. Manavgat'taki yangın sonrası afetzedeler için çalışmalara kısa sürede başladıklarını belirten Bakır, "AFAD ve bakanlığımız olarak hak sahibi vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştirdik. İnsanlarımızın kendi evlerinin olduğu yerlerde inşatları yapmaya gayret ettik. Bazı insanların evlerinin bulunduğu yer orman alanındaydı, sulama alanının yanındaydı, onları yapamadık. Bugün kurasını gerçekleştireceğimiz konutları da toplu alanlarda vatandaşlarımız için gerçekleştirdik. Şu anda 900 adet konutun yapımı hızlı şekilde devam ediyor. Bugün yerinde üretemediğimiz 297 konutun kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Daha önce insanların kendi parselleri üzerinde ürettiğimiz 193 konutu peyderpey vatandaşlarımıza teslim etmiştik, teslim etmeye de devam ediyoruz. Burada hangi konutun hangi vatandaşımıza isabet edeceğini kura çekilişiyle belirleyeceğiz. Bu 297 konutun da yaklaşık 150 tanesini önümüzdeki haftadan itibaren teslim etmeye başlayacağız" diye konuştu.

1284 KONUT İHALESİ YAPILDI

Yangın sonrasında Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'da toplam 1284 konut için ihaleye çıkıldığını hatırlatan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, şunları söyledi:

"Yangın afetinden sonra 900 hak sahipliği çıkmıştır. Manavgat ilçesinde 1027 konut, 3 köy konağı, 1 cami, Akseki'de 103 konut, 1 köy konağı, 1 lojman, Alanya'da 116 konut, 1 köy konağı, 2 cami, 1 lojman, Gündoğmuş'ta 38 konut ihale edilmiştir. Manavgat ilçesinde 667 konut inşaatı devam etmektedir. Alanya ilçesinde 113, Akseki ilçesinde 70 konutun yapımı devam etmektedir. 405 konut tamamlanmış olup, 284 adet ahır talebi bulunmaktadır. 600 ahır ilavesi yapılmıştır. Ahırlarımızdan 78'i tamamlanmıştır."

'O GÜN CANINIZ SIKKINDI, BUGÜN YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise "10 gün devam eden ve 45 mahallemizi etkileyen bu yangında vatandaşlarımızla o süreçte birkaç defa temas ettik. Moraliniz bozuktu, canınız sıkkındı, üzgündünüz. Malınızı, hayvanlarınızı, tarım ürünlerinizi ve tarımsal aletlerinizi kaybetmiş, canınızı kurtarmanın duasını ederken, tabi ki mal da canın yongası, oradaki kayıplar, yaşanan hüzün, gözlerinizden, her halinizden belliydi. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bakanımızın hızlı ve pratik ekibinin çalışması sayesinde bugün yüzümüz gülüyor. O mağduriyetlerimiz giderildi. Bu bölgeye 330 milyon liraya yakın yardımda bulunuldu" dedi.

Konuşmaların ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Tuba Vural Çokal, noter huzurunda ilk hak sahiplerini belirlemek için kura çekti. Kurada isimleri çıkanlar, sahneye gelerek konut numaralarını belirleyen ikinci kurayı çekti.