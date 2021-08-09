BUÜ’DEN JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE DESTEK PROTOKOLU ANLAŞMASI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin yetiştirilmesine katkı sağlamaya yönelik özel bir protokole imza attı.

BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çekiç’in imzaladığı protokol sayesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin yetiştirilmesinde BUÜ’lü akademisyenlerden de istifade edilecek. Araştırma, eğitim-öğretim ve akademik yayın konusunda işbirliğine gidilecek.

ÜNİVERSİTE-KAMU İŞBİRLİĞİNE ÖRNEK OLACAK PROTOKOL. Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz,Bu protokol sayesinde jandarma ve sahil güvenlik personelinin yetiştirilmesinde seminer, konferans, araştırma gibi hizmetlerin yanında lisansüstü seviyesinde projeler üretmeyi hedefliyoruz. Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum işbirlikleri ile birlikte Üniversite-Kamu işbirliklerinin güzel bir örneğini akdetmiş olduk. Üniversite olarak topluma hizmet noktasında çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Kriminal, Deniz Hukuku, Göç çalışmaları gibi ülkemiz için önem arz eden konularda da birlikte çalışmalar yapmak isteriz. Protokolün her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çekiç ise konuşmasında; Geleceğin jandarma ve sahil güvenlik personelinin yetiştirilmesi adına hizmet üreten bir akademiyiz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Personelimizin daha nitelikli şekilde yetişebilmesi adına kendi akademik kadromuzun yanında, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademisyenleri ile işbirliği yapacağımız için çok mutluyum. Protokolün vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum dedi.