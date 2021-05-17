Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1454
ALTIN
499.143
DOLAR
8.3250
STERLİN
11.7553
EURO
10.1115
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
102 Sözleşmeli Personel alınacak
102 Sözleşmeli Personel alınacak
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
H.Kalyoncu Üni. öğretim elemanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BUÜ’DE E-KAYNAK KULLANIMI ZİRVE YAPTI….

17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:24
2 Okunma
BUÜ’DE E-KAYNAK KULLANIMI ZİRVE YAPTI….

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi tarafından akademisyen ve öğrencilere sağlanan e-kaynak hizmeti pandemi sürecinde rekor kırdı. Uzaktan eğitim sürecinin başladığı 2020 Mart ayından itibaren katlanarak devam eden e-kaynak kullanımı 2021 Nisan ayında zirveyi gördü.

İlk kez 2016 yılında hizmete açılan BUÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi elektronik kaynak kullanımı, COVİD-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecine geçen öğrenci ve akademisyenlerin en önemli yardımcısı konumuna geldi. Pandemi önlemlerinin ilk alındığı 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında kaynak inceleme sayısı açısından rekor kıran e-kaynak platformu (Mart ayında 19979, Nisan ayında 31548), sınav dönemine denk gelen 2021 Mart ve Nisan aylarında da öğrenci ve akademisyenler için büyük kolaylıklar sağladı. E-kaynak platformunda 2021 Mart ayında 30872, Nisan ayında ise 33165 kez kullanılarak önemli bir gösterim sayısına ulaştı. Nisan 2020’de rekor sayıya ulaşmış olan elektronik kaynak erişimi, Nisan 2021’de ise yüzde 5 daha artış gösterdi.

HİZMET KALİTESİ YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK.

COVİD-19 virüsü nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin duraksadığını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu süreçte öğrenci ve akademisyenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çok sayıda önlem aldıklarını aktardı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 70 bini aşan öğrencisi ile büyük bir eğitim kurumu olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Uzaktan eğitim sürecinde sınav öncesi dönemlerde e-kaynak kullanımda ciddi bir artış oldu. Bu durumu önceden görerek kaynaklara erişim ve faydalanma noktasında kolaylaştırıcı adımlar attık. Öğrencilerimizin sınavlara sorunsuz hazırlanmaları için gerekli altyapı yatırımlarını da vakit kaybetmeden tamamladık. Yine bu süreçte akademisyenlerimiz için de aynı hassasiyeti gösterdik. Bugüne geldiğimizde ise alınan önlemlerin ve yatırımların gerek öğrencilerimiz gerekse de akademisyenlerimiz açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu görüyoruz ve bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Üniversitemizin kalitesini her anlamda daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu süreçte başta Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’mız olmak üzere canla başla çalışan ve hizmet çıtamızın artmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Her Platformda kullanıcının hizmetinde olan Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi e-kütüphane platformu bir TIK uzağınızda!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BuüEKAYNAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu
Annesi, 'kızımı öldürdüm' deyip teslim oldu
ARTIK GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUZ
ARTIK GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUZ
Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..
Serdar Acarhoroz’un Yönetim Listesini Divana sundu..
Prof Dr Basut 5 üniversite bitirerek Bursa'da Herkese Örnek Oluyor.
Prof Dr Basut 5 üniversite bitirerek Bursa'da Herkese Örnek Oluyor.
Rektör Kılavuz BUÜ Ziraat Fakültesi Hasat Rekoruna Koşuyor Dedi..
Rektör Kılavuz BUÜ Ziraat Fakültesi Hasat Rekoruna Koşuyor Dedi..
Kestel, Filistin Bayraklarıyla Donatıldı!...
Kestel, Filistin Bayraklarıyla Donatıldı!...
Orhangazi’deki Kültür Merkezinde’ki Dükkanlar Meydana çıktı!..
Orhangazi’deki Kültür Merkezinde’ki Dükkanlar Meydana çıktı!..
FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.
FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERE DESTEK.
AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR
AYTAÇ LİMAK ENERJİ MÜŞTERİLERİNE ENGELSİZ HİZMETLER SUNUYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma