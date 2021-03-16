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BUÜ VE TÜYİDER BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ YAPACAK

16 Mart 2021 Salı 10:29
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BUÜ VE TÜYİDER BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ YAPACAK

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), imalat sektörlerine yüzey işlemleri yapan üretici ve tedarikçilerin oluşturduğu Tüm Yüzey İşlemler Derneği (TÜYİDER) ile protokol imzaladı. Protokol ile kurumlar arasındaki bağların güçlendirilmesinin yanı sıra akademik ve bilimsel çalışmalarda işbirliği yürütülmesi hedefleniyor.

REKTÖR KILAVUZ ÖNCELİĞİMİZ İNSAN VE TOPLUM.

Protokol metni BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile TÜYİDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğangün arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, her alanda eğitimler veren ve Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birisi olduklarını söyledi. Akademik ve bilimsel anlamda gerekli tüm potansiyele sahip olduklarının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Biz bu potansiyelimizin farkındayız. Türkiye’nin önemli araştırma üniversiteleri ile bir yarış halindeyiz. Toplumsal katkı meselesine üniversitelerin temel işlevlerinden birisi olarak bakıyoruz. Eğitim-öğretim yoluyla yetiştirdiğimiz gençleri ülkemize kazandırıyoruz. Ar-Ge faaliyetleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sunuyoruz. Bunu yaparken de her zaman insan odaklı düşünüyoruz. Tüm sivil toplum örgütleri ve kent dinamikleri ile işbirliği halindeyiz. Önceliğimiz insan, toplum ve yaşadığımız çevreye katkı sunmaktır. Bu anlayışla görev yapıyoruz. Her konuda her kurum ve kuruluş ile işbirliğine hazırız. Toplumun ortak aklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu aklı ve birikimi insanımız ile buluşturmaya çalışıyoruz. Bu işbirliği protokolü ile de asli görevimizi yerine getirmiş olduğumuza inanıyoruz. TÜYİDER ile bundan sonraki süreçte çok farklı alanlarda da işbirliğimizi genişleteceğimizi düşünüyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum diye konuştu.

HEDEF; ÜLKEYE DEĞER KATACAK PROJELER ÜRETMEK.

TÜYİDER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğangün ise derneğin Bursa kaynaklı olduğuna işaret etti. Bursa’nın her konuda önemli ve potansiyel sahibi bir kent olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı İbrahim Doğangün; “Savunma sanayiinden tutun da otomotiv sektörüne kadar her konuda öncü kentlerden birisindeyiz. Bursa Uludağ Üniversitesi de ülkemizin en büyük ve en iyi üniversitelerinden birisi oldu. Dernek olarak stratejik bir konumdayız. Her sektöre hitap ediyoruz. Bursa’da kurulan bu derneğin Türkiye’de çok önemli projelere imza atacağına inanıyoruz. İnşallah üniversitemiz ile altını doldurabileceğimiz ve ülkemizin menfaatlerine olacak projeleri hayata geçirebileceğiz. Yönetim kurulumuzda ve üyelerimiz arasında çok kıymetli insanlar var. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. Protokol imza töreninde ULUTEK Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri, akademisyenler ve TÜYİDER Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

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BUÜ VE TÜYİDER BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ YAPACAK
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