BUÜ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİRİNCİLİKLER HEDEFLİYOR

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MUSTAFA YILDIZBUÜ’de devam eden TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi işbirliği çalışmalarına İletişim Yazılım firmasından 3 doktora öğrencisi destek geldi. Protokol imza töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu ile fakülte ve enstitü yöneticileri hazır bulundu. SANAYİDE DOKTORALI PERSONEL SIKINTISI YAŞANIYOR.. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin geleceği açısından 2244 Sanayi Doktora Programı’nı çok önemsediklerini söyledi. Projenin; devlet, üniversite ve sanayi olmak üzere 3 ana unsur üzerinden ilerlediğine dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Biz 2244 Programı’nı, bu üç ana unsuru buluşturan ve Türkiye’yi geleceğe daha emin adımlarla ilerletecek özel bir proje olarak görüyoruz. Onun için de bu çalışmaya özel bir önem veriyoruz. Hamdolsun bir noktaya kadar geldik. İnşallah yeterli derecede öğrenci de bulacağız. Ülkemizde yüksek lisans yapan, doktora seviyesine gelen personel sıkıntısı yaşanıyor. 2244 projesi bu sorunun zaman içerisinde inşallah çözecektir. Önceki yıl yaptığımız çalışmalar ile öğrenci sayısında Türkiye birincisi olduk. Hedefimiz bu yıl da inşallah yeniden birinciliği elde etmektir. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. PROJE SANAYİCİNİN VE ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu da projenin öneminin farkında olduklarını ve firma olarak bu çalışma içerisinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Tuncer Hatunoğlu; “Şahsi olarak çok önem veriyoruz ve projeye çok inanıyorum. 10 yıl kadar önce üniversitemizin en az 8 doktora öğrencisini sanayicilerle bizzat ben buluşturdum. Tek tek hepsi ile ilgilendik ve sanayiye kazandırdık. Dolayısı ile bu projenin bizim ve ülkemizin geleceği açısından çok özel ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizdeki tüm girişimcilerin, iş adamlarının ve sanayicilerin de bu projeye destek vermesini talep ediyorum” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi ile İletişim Yazılım arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.