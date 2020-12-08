Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1344
ALTIN
470.393
DOLAR
7.8253
STERLİN
10.4549
EURO
9.4891
CANSU DERE INSTYLE TÜRKİYE’YE KAPAK OLDU
‘ALDATILMAYA YABANCI DEĞİLİM’
BİRLEŞİK KRALLIK HÜKÜMETİ ENDİŞE İÇİNDE
‘The Crown’ Kraliçe Elizabeth’in hayatını...
EZEL AKAY İMZALI ‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA
‘9 KERE LEYLA’ YAYINDA
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
İzmir'in altın çocukları madalya peşinde
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BUÜ'lü akademisyenlerin yer aldığı projeye Avrupa Birliği desteği

08 Aralık 2020 Salı 15:45
5 Okunma
BUÜ'lü akademisyenlerin yer aldığı projeye Avrupa Birliği desteği

HABER: MUSTAFA YILDIZ

 BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yasemin Şahan ve Doç. Dr. Sine Özmen Toğay ile emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Duygu Göçmen’in görev aldığı, ayrıca UNPA Pastaneleri’nin de KOBİ olarak dahil olduğu konsorsiyum tarafından hazırlanan LOCALNUTLEG isimli proje, UFUK 2020-PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) (http://prima-med.org/) tarafından desteklenmeye hak kazandı. İspanya koordinatörlüğünde yürütülecek proje konsorsiyumunda Türkiye’den Bursa Uludağ Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Portekiz, Almanya, İtalya, Fransa, İsrail ve Fas’tan içinde Üniversite, Enstitü ve KOBİ’lerin yer aldığı toplamda 20 partner bulunuyor. Proje (LOCALNUTLEG); Akdeniz ülkelerine özgü baklagil ve kuruyemişler kullanılarak, besinsel ve biyoaktif bileşiklerce zenginleştirilmiş, yenilikçi, sağlıklı ve fonksiyonel bitki bazlı gıda ürünlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Yine aynı proje ile; yeni geliştirilecek olan ürünlerin ekonomiye ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri dikkate alınarak, tarımsal gıda kaynaklı ürün çeşitliliğinin arttırılması ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor. 2021 yılında başlayacak projenin 42 ay boyunca yürütülmesi planlanıyor. “Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME crops (LOCALNUTLEG)” Avrupa Birliği PRIMA Programı (PRIMA SECTION 1 2020 AGROFOOD VALUE) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BUÜlü Akademisyenlerin Yer Aldığı Projeye Avrupa Birliği DesteğiMustafa Yıldız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Usta sosyal denge tazminat sözleşmesini imzaladı
Başkan Usta sosyal denge tazminat sözleşmesini imzaladı
İznik'in hava kalitesi temiz çıktı
İznik'in hava kalitesi temiz çıktı
50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek!
50 milyon TL'lik faiz ve ceza silinecek!
Kırmızıya dönen Adana, tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur
Kırmızıya dönen Adana, tedbirlere uyulursa 10 günde yeşil olur
Demre'de hortum seralara zarar verdi
Demre'de hortum seralara zarar verdi
Samsun'da salgının zirvesinde!
Samsun'da salgının zirvesinde!
Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
Prof. Dr. Tecer: Trakya'da yer altı sularının yüzde 85'i tükendi
Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor
Yıldırım Ailesinin Mutlu Günü  
Yıldırım Ailesinin Mutlu Günü  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma