BUÜ'lü akademisyenlerin yer aldığı projeye Avrupa Birliği desteği

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yasemin Şahan ve Doç. Dr. Sine Özmen Toğay ile emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Duygu Göçmen’in görev aldığı, ayrıca UNPA Pastaneleri’nin de KOBİ olarak dahil olduğu konsorsiyum tarafından hazırlanan LOCALNUTLEG isimli proje, UFUK 2020-PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) (http://prima-med.org/) tarafından desteklenmeye hak kazandı. İspanya koordinatörlüğünde yürütülecek proje konsorsiyumunda Türkiye’den Bursa Uludağ Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Portekiz, Almanya, İtalya, Fransa, İsrail ve Fas’tan içinde Üniversite, Enstitü ve KOBİ’lerin yer aldığı toplamda 20 partner bulunuyor. Proje (LOCALNUTLEG); Akdeniz ülkelerine özgü baklagil ve kuruyemişler kullanılarak, besinsel ve biyoaktif bileşiklerce zenginleştirilmiş, yenilikçi, sağlıklı ve fonksiyonel bitki bazlı gıda ürünlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Yine aynı proje ile; yeni geliştirilecek olan ürünlerin ekonomiye ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri dikkate alınarak, tarımsal gıda kaynaklı ürün çeşitliliğinin arttırılması ve doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor. 2021 yılında başlayacak projenin 42 ay boyunca yürütülmesi planlanıyor. “Developing innovative plant-based added-value food products through the promotion of LOCAL Mediterranean NUT and LEGUME crops (LOCALNUTLEG)” Avrupa Birliği PRIMA Programı (PRIMA SECTION 1 2020 AGROFOOD VALUE) kapsamında desteklenmeye hak kazandı.