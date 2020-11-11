BUÜ GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELER ARASINDA 19.SIRADA YERİNİ ALDI

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan listede 2020 yılının en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesine yer verildi. BUÜ, 2019 yılında 21. sırada yer aldığı listede iki basamak birden yükselerek Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte 19. sırayı paylaştı. Her açıdan emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sadece bir yıl içerisinde 2 basamak birden yükselmelerinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirtti. Üniversite yönetimi ve akademik kadronun ahenk içerisinde proje odaklı üretmeye ve ticarileşmeye odaklandığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “İçimizdeki potansiyeli bilgiye, üretime ve paylaşıma dönüştürmeye devam ettiğimiz sürece daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Üniversitemiz akademik anlamda yükselişini sürdürüyor. Bu gelişmede katkısı olan tüm akademisyenlerimize, yöneticilerimize, personelimize, Teknoloji Transfer Ofisi ekibimize ve üniversite dışı paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışmaya ve ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.