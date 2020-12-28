BUÜ Eğitim Bir-Sen arasında lisanüstü işbirliği imzalandı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi, lisansüstü ve doktora öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir işbirliğine giden BUÜ Yönetimi, Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesi ile protokol imzaladı. Protokol ile Eğitim Bilimleri Enstitisü’nde açık olan tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve kayıt olmaya hak kazanan sendika üyesi ücret indiriminden faydalanacak.

KENT DİNAMİKLERİ İLE İŞBİRLİĞİ ATAĞI

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin üç temel fonksiyonu bulunduğuna işaret etti. Ürettiklerini toplum ile paylaşma sorumluluğunun da bu üç temel kural arasında bulunduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Eğitim-öğretim faaliyetleri ile yetiştirmiş olduğu insan gücünü topluma sunmak, başlı başına bir topluma hizmet faaliyetidir. Gerek üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerekse de kentin dinamikleri ile işbirlikleri sadedinde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler de görev tanımımız içerisine giriyor. Dolayısıyla Eğitim Bir-Sen ile yapmış olduğumuz bu protokol, gelecekte sendika üyesi personelimizin ve diğer sendika üyelerinin eğitim yönetimi konusunda görev almaları yönünde önemli bir katkı sağlayacaktır. İşbirliklerinden dolayı sendika yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜYELERDEN YOĞUN TALEP

Protokolü imzalayan Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar ise öğrenmenin yaşının olmadığını vurguladı. Lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen binlerce üyelerinin bulunduğunun altını çizen Şube Başkanı Ramazan Acar; “Geçmiş dönemde bazı özel üniversitelerle benzer işbirliklerine gitmiştik. Bursa Uludağ Üniversitesi ile de eğitim yönetimi konusunda ortak bir proje yürütmüştük. Yaklaşık 15 bin sendika üyemiz için böylesi protokollere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. 2020 yılını bitirmeden bu isteğimizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Protokol sayesinde sendika üyelerimiz bahar yarıyılında bu avantajlardan faydalanabilecek. Üyelerimizden yüksek lisans ve doktora yapma konusunda talebin olduğunu biliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız” dedi.