BUÜ'den Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı'nda gıda açılımı

HABER: MUSTFA YILDIZ

BURSA - TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı’nda aldığı öğrenci sayısı ile 2019 yılında Türkiye birinciliğini elde eden Bursa Uludağ Üniversitesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla protokol imzalamaya devam ediyor. 2019 yılında mimari alanda ilk işbirliğini yapan BUÜ, 2020 yılı için de gıda sektöründe ilk protokolünü imzaladı. Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren Perla Fruit Gıda Pazarlama Tic. ve San. A.Ş. firması ile 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında 3 doktora öğrencisi, yaş sebze ve meyve ihracatı yapan firma bünyesinde yürütülen bilimsel projelerde görev yapacak. Öğrenciler, eğitimlerinin ardından en az 3 yıl boyunca firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

KILAVUZ: ÜNİVERSİTEYİ ARZU ETTİĞİMİZ KADEMEYE DOĞRU TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 2018 yılında başlayan 2244 Üniversite Sanayi Doktora Programı kapsamında ilk yıl 55 doktora öğrencisi kontenjanı aldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu sayının 2019 yılında 78 öğrenciye çıktığını söyledi. 2020 çağrısında da çıkabilecekleri en yüksek kontenjan sayısına ulaşmaya gayret edeceklerini vurgulayan Rektör Kılavuz; “Çağrı dönemi boyunca en yüksek kontenjana ulaşmaya gayret edeceğiz. Bu faaliyetlerimiz hem araştırma üniversitesi sıralamasında hem de girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamasında bizi birer ikişer kademe yukarıya doğru taşıdı. Bu da üniversitemizin arzulanan, beklenen konumuna doğru bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu iş birlikleri bizler için büyük bir önem taşıyor. Türkiye’nin iktisadı hayatının, ekonomisinin gelişmesi, dışarıya açılması ve biraz daha inovatif hale gelmesi noktasında ciddi adımlar olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

ZİRAAT VE GIDA ALANINDA İLK ÖRNEK

Önceki yıl İznik Çinicilik firması ile mimarı alanda ilk kez 2244 protokolü imzaladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Türkiye’de bir tek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde bir de bizde olan özel bir projeydi. Bu yıl başka bir alana açılmış oluyoruz. Ziraat ve gıda alanında tek örnek olabilir. Hedefimiz sosyal bilimler konularından da birkaç protokol imzalamak. Bu tarz taleplerin gelmeye başladığını da görüyoruz. Bugün sizlerle imzaladığımız protokol, ziraat ve gıda kapsamına giren konular açısından bizim için ilk olacak. Bursa’nın geleceği açısından iyi bir açılım olacağını düşünüyorum. Başkalarına da örnek olacağına inanıyorum. Protokol ile firma kazanacak, Üniversite kazanacak, öğrencilerimiz kazanacak. Gelecekte de ülkemiz ve milletimiz kazanacak. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ULUTEK BÜNYESİNDE İLK LABORATUVAR KURULDU

Protokol için Üniversite yöneticilerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Perla Fruit firmasının Genel Müdürü Hamdi Taner; “Bizim ana işimiz meyve ihracatı. İhracat kısmında en çok karşılaştığımız sorun ise gıda güvenliği konusu oluyor. İşimiz gereği yüzlerce üreticinin ürününü alıyoruz ve bunları tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok ciddi bir kontrol mekanizması işliyor. Türkiye’de laboratuvar sayısı her yıl artsa da maliyet, hız ve doğruluk kriterlerini değerlendirdiğimiz zaman halen bir eksikliğin olduğunu gördük. Bu sebeple geçtiğimiz yıl bir laboratuvar kurmaya karar verdik. Bir TÜBİTAK projesi ve şansımızın da yaver gitmesiyle birlikte ULUTEK bünyesinde ilk laboratuvarımızı kurduk” dedi.

MUTLU VE GURURLUYUZ

Kurdukları laboratuvar ile Bursa siyah inciri özelinde ciddi bir kontrol organizasyonu oluşturduklarını açıklayan Hamdi Taner; “Yaklaşık 36 bin analiz yaptık. Bu da 4 bin üreticiyi 50 gün üst üste tek tek analiz etmek anlamına geliyor. Bu sayede de başarılı sonuçlar elde ettik. Bir şirketle başlayıp, tüm Bursa’ya pozitif anlamda yayılacağını düşünüyoruz. Bu işi şirket bünyesinde yaparken, çalışmalarımızın sadece incir ve kiraz için değil, Türkiye’de yetiştirilebilin tüm gıda ürünleri için gerekli olduğunu fark ettik. İşimizi biraz daha büyüterek, yine ULUTEK bünyesinde özel bir gıda analiz laboratuvarı kurmak istedik. Belli projeler geliştirmeye de başladık. 2244 protokolü ile doktora öğrencilerimizi inşallah bünyemizde çalıştırmaya başlayacağız. Bunun için mutlu ve gururluyuz” diye konuştu.